Spiderman-Stars Tom Holland (23) und Jake Gyllenhaal (38) im Kinderkrankenhaus

Pünktlich und publikumswirksam zum US-Kinostart von "Spider-Man: Far From Home" am 2. Juli besuchten die Stars des Films das Kinderkrankenhaus von Los Angeles und produzierten Bild, wie die Fans sie lieben. Kahlköpfige und blasse Jungen und Mädchen mit Mundschutz konnten ihren Superhelden für einen Moment ganz nah sein.

Spiderman-Hauptdarsteller Tom Holland gab zusammen mit seinen Filmkollegen Zendaya Maree Stoermer Coleman und Jake Gyllenhaal Autogramme, posierte für Selfies und verbrachte Zeit mit den jungen Patienten.

"Ich habe dich so gern", sagte ein Patient offenherzig. Er bewundere Spider-Man am meisten, wenn der seine Spinnenfäden auswerfe.

In Deutschland kommt "Spider-Man: Far From Home" am 4. Juli in die Kinos.