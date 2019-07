Spanien: Stierhatz in Pamplona eröffnet

Im spanischen Pamplona ist die Stierhatz traditionell mit dem Abfeuern einer kleinen Rakete eröffnet worden. Gleichzeitig knallten Hunderte Sektkorken. Zum hundersten Jubiläum der Traditionsveranstaltung gab es allerdings auch wieder schlechte Nachrichten: Für fünf Teilnehmer endete der Auftakt im Krankenhaus. Drei Läufer - zwei Amerikaner und ein Spanier - wurden am Sonntagmorgen von Kampfbullen unsanft auf die Hörner genommen. Einen 23-Jährigen aus dem US-Bundesstaat Kentucky habe es besonders schwer erwischt, berichtete der Fernsehsender RTVE. Zwei weitere Spanier wurden nach Klinikangaben wegen Gehirnerschütterungen behandelt. 53 Menschen konnten mit leichteren Blessuren vor Ort vom Roten Kreuz versorgt werden.

An acht aufeinanderfolgenden Tagen werden im Rahmen des "Sanfermines"-Festivals jeweils sechs Stiere und mehrere Leitochsen durch die Gassen der Stadt in die Arena getrieben. Die in Spanien nach wie vor sehr populären Stierläufe werden jeden Morgen live im Fernsehen übertragen.