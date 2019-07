Nervenkitzel im tschechischen Wald

Für viele ist es schwer genug auf einem Seil zu balancieren, das knapp über dem Boden zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Beim Slackline-Festival im Tschechischen Wald suchten waghalsige Teilnehmer den Kick zwischen hohen Felsen.

Das Festival fand am Samstag im Norden der Tschechischen Republik statt. Unter den 200 Teilnehmern aus 40 Ländern waren neben den Fortgeschrittenen, die in luftigen Höhen trainierten, aber aber Slackline-Fans die in Bodennähe üben konnten.

Ähnlich wie beim Hochseil geht es beim Slacklining darum, auf einer dünnen Linie zu balancieren, die zwischen zwei Punkten befestigt ist. Slacklines sind etwa 2,5 cm breit. Wenn sie zwischen zwei Klippen oder Felsen gespannt ist, nennt man das Highlining.