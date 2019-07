35,6° Hitzerekord in Norwegen, auch in Schweden und Finnland sehr heiß

In Norwegen sind am Samstag 35,6 Grad gemessen worden - in Mosjøen in der Region Nordland. Im ganzen Land war es seit 49 Jahren nicht mehr so heiß. Von der Hitzewelle im Juni war Norwegen verschont geblieben, doch diesmal wurde in Bergen sogar der Allzeitrekord gebrochen, denn es war 33,3 Grad warm.

Etwa 190 junge Leute, die zum Fußball-Turnier "Norway Cup" angereist waren und in Sporthallen übernachten sollten, in denen es dann zwischen 40 und 45 Grad heiß war, verbrachten die Nacht im Freien.

Ganz Skandinavien verzeichnete extrem hohe Temperaturen. In Helsinki in Finnland waren es 33,6 Grad. In Nordschweden wurden 34 Grad verzeichnet.