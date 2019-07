Von der Leyen in Kroatien: Hilfe bei Schengen-Beitritt

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Besuch in Zagreb: Kroatien sei ein Modell für all diejenigen Ländern, die eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebten, betonte von der Leyen. Sie sagte Kroatien Unterstützung beim Beitritt zum Schengen-Raum und zur Eurozone zu. Das Land hat in der ersten Jahreshälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenković sagte, sein Land werde unter anderem die Themen britischer EU-Austritt und den demographischen Wandel in den Vordergrund stellen. Zudem kündigte Plenković für Mai einen Gipfel zwischen der Europäischen Union und den südosteuropäischen Ländern, die nicht EU-Mitglied sind, an.