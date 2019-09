Fashion Week London: schleimig-schwarzer PETA Protest

Mitglieder der Gruppe People for the Ethical Treatment of Animals PETA haben sich vor der London Fashion Week eimerweise mit schwarzem Schleim übergossen, um gegen das zu demonstrieren, was sie "die gefährlichen Abfälle der Lederindustrie" nennen.

„Tierhäute töten – Trag Vegan“

Sie wollen Modemarken auffordern, nachhaltiger zu produzieren und Abfälle zu reduzieren. Nur an veganer Mode würden „keine Reste tausendfachen Leidens“ kleben

Und nur für ganz hartgesottene, denn diese Bilder sind wirklich schockierend: