Cirque du Soleil - inspiriert von Lionel Messi

Der Akrobatenzirkus Cirque de Soleil hat eine neue Show vorgestellt - und in der dreht sich alles um Fußballstar Lionel Messi. MESSI 10 heißt das Stück, bei dem es nicht in erster Linie um das Leben des Argentiniers geht, sondern um seine Talente, wie Regisseur Mukhtar Omar Sharif erklärt:

"Wir nehmen all seine Eigenschaften und Fähigkeiten, um die ultimative Botschaft zu vermitteln: egal wie oft man hinfällt, man steht immer wieder auf und versucht es weiter. Ich denke, dass ist es, was mir bei der Erforschung des Lebens und der Geschichte von Lionel Messi im Gedächtnis geblieben ist."

Premiere am 10. Oktober

Die Show zielt darauf ab, die zwei ungleichen Welten des Fußballs und des Zirkus zu vereinen. 46 Darsteller beweisen dabei viel Ballgefühl und Akrobatikkünste. Messi selbst erklärte, es sei "verrückt und unglaublich", dass eine Show über ihn geschaffen wurde. MESSI 10 by Cirque du Soleil feiert am 10. Oktober Premiere im Parc del Forum in Barcelona.