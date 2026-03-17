Iran-Krieg: Israel tötet Kommandeur der Basidsch-Milizen

In einer wichtigen Entwicklung für Israels Kampagne gegen die Sicherheitskräfte des iranischen Regimes, die nun angeblich Schulen als Verstecke und Kinder für Propagandazwecke nutzen, gab das israelische Militär am Dienstag bekannt, dass es den Chef der freiwilligen paramilitärischen Basidsch-Einheit in einem "präzisen Schlag in Teheran" getötet hat.

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Die iranischen Revolutionsgarden haben am Dienstagabend bestätigt, dass der Chef der für die innere Sicherheit zuständigen Basidsch-Miliz bei einem israelischen Angriff getötet wurde. Gholamresa Soleimani sei einer "terroristischen Attacke des amerikanisch-zionistischen Feindes" zum Opfer gefallen, teilten sie auf ihrer offiziellen Website mit.

"Gestern (Montag) hat die israelische Luftwaffe auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen der IDF Gholamreza Soleimani, der in den letzten sechs Jahren als Kommandeur der Bassidsch-Einheit fungierte, ins Visier genommen und ausgeschaltet", teilte das israelische Militär in einer Erklärung mit.

In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärten die IDF, Soleimani sei in den letzten sechs Jahren Kommandeur der Bassidsch-Kräfte gewesen und habe den Rang eines Brigadegenerals innegehabt.

Unter seinem Kommando "führten die Basidsch-Einheiten die wichtigsten Repressionsmaßnahmen im Iran durch, wobei sie schwere Gewalt, weit verbreitete Verhaftungen und die Anwendung von Gewalt gegen zivile Demonstranten einsetzten", so die IDF.

Bei den Basidsch-Einheiten handelt es sich um eine paramilitärische Truppe von Freiwilligen, die mit dem IRGC verbunden ist, dem Rückgrat der Sicherheitskräfte des iranischen Regimes, und die vor dem Krieg für die Tötung und Verletzung von Hunderten von oppositionellen Demonstranten verantwortlich war.

Medienberichten zufolge wurden allein bei den Angriffen in der Nacht zum Montag fast 300 Feldkommandeure und Beamte der Basidsch getötet. Brigadegeneral Ghasem Qoreishi, stellvertretender Kommandeur der Basidsch, soll unter den Toten sein.

Das israelische Militär hat unablässig Kontrollpunkte und militärische Einrichtungen der gefürchteten Basidsch-Miliz in Teheran bombardiert, um den Sicherheitsapparat des Regimes zu schwächen, das brutal gegen jegliche Proteste und abweichende Meinungen vorgeht.

Mehrere Konten in den sozialen Medien, die vom persischen Dienst von Euronews in der letzten Woche beobachtet wurden, behaupten, dass gewöhnliche iranische Bürger Kontrollpunkte der Basidsch oder militärische Verstecke filmen und Standortangaben, Fotos oder Videos in den sozialen Medien veröffentlichen.

Der Vorstoß gegen die Basidsch erfolgte, nachdem Hunderte von iranischen Demonstranten von der Miliz und anderen Sicherheitskräften bei der gewaltsamen Niederschlagung der weit verbreiteten Proteste der Opposition vor dem Krieg getötet worden waren.

Im Gegenzug hat Israel Berichten zufolge weiterhin einige der Informationen aus diesen Videos und Fotos, die von einfachen Iranern in den sozialen Medien gepostet wurden, als gezielte Geolokalisierungsmethode gesammelt und verifiziert.

In den letzten Tagen sind in den sozialen Medien neue Videos aus Teheran aufgetaucht, die zeigen, wie sich die Basidsch und die IRGC-Einheiten unter Brücken und in Tunneln verstecken, um einer israelischen Entdeckung und Luftangriffen zu entgehen.

Eine beunruhigende neue Entwicklung und ein Zeichen für die Auswirkungen der israelischen Angriffe auf die Basidsch ist, dass die Basidsch und der IRGC Berichten aus Teheran zufolge in den letzten Tagen von Kontrollpunkten, Straßensperren und Militäreinrichtungen in leerstehende Schulen und Kindergärten ausweichen, um den israelischen Angriffen zu entgehen.

In einigen Beiträgen werden die genauen Standorte angegeben und Fotos und heimlich gefilmte Videos von Iranern gezeigt, die die neue Taktik der Basidsch verdeutlichen.

Darüber hinaus veröffentlichte die iranische Oppositionswebsite Tavaana auf X ein Video, das nach eigenen Angaben ursprünglich von der mit der IRCG verbundenen Fars News Agency veröffentlicht wurde und angeblich Kinder an der Seite ihrer Väter zeigt.

In dem Beitrag wird behauptet, dass die in dem Video zu sehenden Männer Schlange stehen, um sich der Freiwilligentruppe der Basidsch anzuschließen, die die Kontrollpunkte in Teheran bewachen.

"Die Nachrichtenagentur Fars hat ein Video veröffentlicht, das eine Schlange von Menschen zeigt, die darauf warten, an Sicherheitskontrollpunkten eingesetzt zu werden. Unter ihnen sind auffallend viele Kinder - Kinder, die neben Erwachsenen in einem eindeutig sicherheitsrelevanten und militarisierten Umfeld stehen", heißt es in dem Beitrag von Tavaana.

Der Einsatz von Kindern zu Propagandazwecken bei von der Regierung organisierten Veranstaltungen ist nicht neu.

Seit Jahren werden Kinder zu offiziellen Versammlungen wie staatlichen Kundgebungen und Aufmärschen zum Quds-Tag mitgenommen, wo sie politischen Slogans und Narrativen ausgesetzt werden.

Berichten zufolge ist das nächste Top-Ziel Israels wahrscheinlich Ahmad Reza Radan, der Oberbefehlshaber des Polizeikommandos der Islamischen Republik Iran.

Radan trat am Montagabend unter Regimeanhängern und Basidsch-Paramilitärs in Teheran auf und forderte sie auf, vor den Demonstranten nicht zurückzuschrecken.