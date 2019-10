Göttlicher Segen für Haustiere

Auf den Philippinen gibt es den göttlicher Segen auch für Hund, Katz und Maus. Beim jährlichen Segensgottesdienst für Haustiere brachten an diesem Sonntag Dutzende Haustierbesitzer ihre Liebsten, darunter auch Schlangen und Schildkröten, in Manilas Malate Kirche.

Einmal im Jahr dürfen die Katholiken mit ihren Haustieren die Messe besuchen. Die Tiere werden während der Segnungszeremonie von einem Priester mit Weihwasser bespritzt.

Die Zeremonie findet in der Regel am dem Sonntag statt, der dem 4. Oktober, dem Festtag des Heiligen Franziskus von Assisi, am nächsten liegt.

Der Heilige Franziskus (ca. 1182-1226) wird von den Katholiken als Schutzpatron der Natur Ökologie gesehen. Am 4. Oktober feiern Tierfreunde weltweit den Tierschutztag.