EU-Autoverkäufe 14 Prozent gestiegen

Der Verkauf von Autos in Europa ist im September deutlich gestiegen: Die Zulassungen von Neuwagen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf und steigen auf 1,2 Millionen Fahrzeuge, sagte der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) am Mittwoch.

Allerdings kommt die Zunahme vor allem durch den Umsatzeinbruch im Jahr 2018 zustande. Grund dafür waren die neuen Abgasvorschriften. Der Automobilabsatz war 2018 um fast ein Viertel eingebrochen.

In Deutschland gab es ein Plus von 22 Prozent, gefolgt von Spanien mit 18 Prozent, Frankreich mit 17 Prozent und Italien mit 13 Prozent. In Großbritannien stieg Anzahl verkaufter Autos nur um 1,3 Prozent.

Ab 2020 werden neue EU-Abgasvorschriften die Industrie dazu zwingen, mehr Elektroautos mit deutlich geringeren Renditen zu verkaufen oder Strafen zu zahlen.