Basel: Federers Feier nach 10. Heimsieg

Zurück zu den Wurzeln ging es für Roger Federer nach seinem beispiellosen zehnten Heimsieg beim ATP-Turnier in seiner Geburtsstadt Basel. Als Elfjähriger hatte er hier selbst noch als Balljunge den Wasserträger für die Tennis-Stars gespielt - jetzt drehte er den Spieß um. Gratis-Pizza für alle Baseler Balljungen- und Mädchen und auch für den bodenständigen Sympathieträger blieb noch eine satte Portion übrig. Smalltalk mit den jungen Helfern gab es obendrauf.

Wenig später sagte Federer seine Teilnahme Masters-Turnier diese Woche in Paris ab. Zur Begründung hieß es, der 38-Jährige wolle nun Kraft tanken für die ATP Finals in London, die am 10. November beginnen.