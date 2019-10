Olivia Newton-John (71) versteigert ihr "Grease"-Outfit

Der Musical-Film "Grease" - gemeinsam mit John Travolta - machte Olivia Newton-John weltberühmt. Jetzt trennt sich die Schauspielerin und vierfache Grammy-Preisträgerin von ihren besten Stücken - für einen guten Zweck. Einige legendäre Outfits sind dabei, von Newton-John persönlich ausgesucht.

"Ich brauchte ein paar Monate, um die ganzen Kisten und Container zu durchforsten. Es war ein tolles Unterfangen, es hat nur viel Zeit und Mühe gekostet. Und es fing eigentlich damit an, dass ich die Lederjacke und Hose aus 'Grease' zugunsten meines Krebszentrums in Australien versteigern wollte. Und dann wurde immer mehr draus."

Jacke und Hose sollen getrennt versteigert werden - könnten aber zusammen einen Gesamtpreis von umgerechnet 180 Tausend Euro erzielen.

Die Hose, berichtet Olivia Newton-John, war damals schon ein Vintage-Kleidungsstück, sie stammte aus den 50er Jahren. Und weil während des Drehs der Reißverschluss kaputt ging, musste sie in die Hose eingenäht werden.

"Das Outfit Sandy 2, wie ich es nenne, trug ich am Ende des Films, als John und ich zusammen 'You're The One That I Want' sangen. Die Hose ist aus einem fantastischen Stoff, eine Art Elastan, aber viel besser. Und die Lederjacke (zeigt auf ihre Jacke) Tja, was soll ich sagen?"...

Ebenfalls zur Auktion stehen Goldene und Platin-Schallplatten, Musikinstruemente sowie das Original-Filmskript zu "Grease". Die 71-Jährige ist selbst seit Jahren von Krebs betroffen und machte im Frühjahr öffentlich, dass sie erneut erkrankt sei.

Die Auktion findet an diesem Wochenende in Beverly Hills statt.

Hier zur Erinnerung der Trailer von "Grease":