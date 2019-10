COP 25: Madrid hat Austragung der Weltklimakonferenz angeboten

Für die 25. Weltklimakonferenz (COP 25) gibt es möglicherweise einen neuen Austragungsort: Chiles Präsident Sebastián Piñera erklärte am Donnerstag, dass der spanische Präsident Pedro Sánchez angeboten habe, den Gipfel in Madrid austragen zu lassen. Chile könnte in diesem Fall wie geplant die Präsidentschaft übernehmen. Den Vorschlag habe man bereits den Vereinten Nationen unterbreitet. "Ich möchte deutlich bekräftigen, dass Chile fest entschlossen ist, Teil der Lösung für die Probleme des Klimawandels und der globalen Erwärmung sein soll," sagte Piñera.

Wegen der andauernden Unruhen in dem südamerikanischen Land war der Klimagipfel, der eigentlich in der Hauptstadt Santiago de Chile stattfinden sollte, abgesagt worden. Ursprünglich war die COP 25 für den 2. bis zum 13. Dezember 2019 angesetzt.

Zuvor hatte sich bereits Nordrhein-Westfalen mit seinem UN-Standort Bonn bereiterklärt, einzuspringen. Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen hat seinen Sitz in Bonn.