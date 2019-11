30 Jahre Mauerfall: Feuerwerk lässt Berlin aufleuchten

Ganz Europa feierte am 9. November das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls. Ein großes Feuerwerk am Brandenburger Tor markierte den Abschluss einer ganzen Woche von Feierlichkeiten in Berlin und entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Zahlreiche Auftritte von Musikern aus Ost und West begleiteten die Bühnenshow im Herzen Berlins, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hielten die Festansprachen.