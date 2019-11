Wir müssen das Patriarchat auf dem Balkan, in Europa und in der Welt verurteilen. Leider ist es das wichtigste gesellschaftliche System. Wir sind alle davon betroffen, aber wir leben in einer aufregenden Zeit, weil wir Dinge hinterfragen und wagen, genau wie Petrunya. Veränderungen kommen, Veränderungen sind möglich - es ist eine aufregende Zeit.