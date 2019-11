In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels:

Das Europäische Parlament hat mit überraschend deutlicher Mehrheit den Klimanotstand ausgerufen.

Doch die Entschließung war umstritten.

Was den einen sprachlich zu weit geht, ist für die anderen nur ein politisches Lippenbekenntnis.

Nach mehreren Städten und nationalen Ländern ruft damit erstmals ein Kontinent den Notfall für das Klima aus.

429 Abgeordnete stimmten dafür, 225 dagegen.

Nach einer weltweiten Welle von Klimaprotesten, hatte der Entschließungsantrag hohe symbolische Tragkraft.

Die neue EU -Kommission wurde aufgefordert, ihre gesamte Arbeit auf die Folgen für Klima und Umwelt abzuklopfen und sie mit dem Ziel abzugleichen, die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen.

