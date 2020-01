no comment

Schnee und Unwetter haben im Osten Spaniens teilweise chaotische Verhältnisse auf Straßen und Bahnstrecken verursacht. In der Nähe von Valencia erfror ein Obdachloser. In Nordspanien wurde ein Mann überfahren, als er Schneeketten an seine Reifen legen wollte.

Nahe Mallorca wurden vom staatlichen Wetterdienst bis zu acht Meter hohe Wellen registriert. Der bisherige Rekord lag bei sechs Metern. Auf der Insel selbst fielen örtlich binnen 24 Stunden 200 Liter Regen pro Quadratmeter.