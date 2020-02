Hier haben wir wieder ein paar der schönsten No Comment-Videos der abgelaufenen Woche für Sie zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen.

Bulgarische Gläubige beten für reiche Honigernte

Blagoewgrad ist eine Stadt im Südwesten Bulgariens. Und in der dortigen Kirche der gesegneten Jungfrau fand jetzt wieder wie jedes Jahr am 10. Februar das Fest zu Ehren des Heiligen Charalambos, den es in vielen Schreibweisen gibt, statt. Da der einstige Priester es auch zum Schutzpatron der Imker gebracht hat, kamen viele Bienenzüchter und Honigmacher herbei, um für eine reichhaltige Ernte zu beten. Dabei brachten sie ihre Honiggläser mit, die sie mit einer Kerze schmückten und dann auf einem riesigen, kreuzförmigen Tisch aufstellten, was zu sehr schönen Bildern führte. Allerdings wird Haralampos der in vielen Schreibweisen Existierende auch um Gesundheit und den Schutz der Häuser gebeten.

Macron macht am Mont Blanc auf Umweltverschmutzung und Klimaschutz aufmerksam

Der Mont Blanc ist, je nachdem, was man nun für Europa hält, der höchste oder neunthöchste Berg eben dieses Europas. Auf jeden Fall ist er mit seinen 4810 Metern der höchste Berg der Alpen. Und ein ziemlich beliebter noch dazu. Jährlich kommen Hundertausende Touristen. Und hinterlassen Müll. Und das ist nicht alles an Umweltprobleme. Der Gletscher Mer de Glace, der größte Gletscher Frankreichs, schrumpft und schrumpft wegen des Klimawandels. Jetzt war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron da, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Die Regierung will den Mont Blanc besser schützen.

Regen sorgt für Überschwemmungen in Sao Paulo

Am Montag, dem 10. Februar, hat es im brasilianischen Sao Paulo enorm geregnet. Es regnete so viel, dass Straßen überflutet wurden. Der Verkehr kam fast komplett zum Erliegen. Einige Flüsse traten über die Ufer. 43 Schulen strichen den Unterricht. Örtlich rauschten teils mehr als 33 mm Regen in der Stunde vom Himmel, also 33 Liter pro Quadratmeter.

Kreativ küssen in Minsk

Kreatives Schreiben, ok, kennt man. Aber kreatives Küssen? Das gab es jetzt in Minsk, der weißrussischen Hauptstadt, und zwar in Form eines Wettbewerbs. 23 Paare schnäbelten unter den Augen der Juroren eine Stunde lang emsig umher und gaben sich dabei redlich Mühe, so kreativ wie möglich zu sein. Was das bedeutet, können Sie sich ja in dem Video ansehen. Zu gewinnen gab es eine Reise für zwei. Ach so, und Anlass der Aktion war natürlich der bevorstehende Valentinstag.

Bilder von der Oscar-Verleihung

Die Oscars sind wieder verliehen worden. Im Video können Sie sehen, wie einige der Preisträger, Brad Pitt zum Beispiel, sich die Trophäe abholen, nachdem ihr Name in die Statuette eingraviert wurde. Das passiert nämlich erst nach der Zeremonie mit der Bekanntgabe. Außerdem zu sehen: Joaquin Phoenix, der beste Hauptdarsteller dieses Jahres, René Zellweger, die beste Hauptdarstellerin, und der Südkoreaner Bong Joon-ho, der gleich vier Oscars für seinen Film "Parasite" erhielt.