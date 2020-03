Covid-19 in Brasilien: Feuerwehr warnt Menschen am Strand

Trotz Coronavirus-Pandemie am Strand: In Rio de Janeiro hat die Feuerwehr die Menschen dazu aufgefordert, nach Hause zu gehen. Sie zog mit Lautsprechern an den Strand am berühmten Zuckerhut.

Unterdessen forderten die BewohnerInnen der Favela Rocinha in Rio, dass TouristInnen keinen Zugang mehr zu ihren Viertel bekommen. In der größten Favela des Landes finden regelmäßig Führungen statt.

In Brasilien sind mittlerweile über 300 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gibt einen Todesfall.