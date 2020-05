Statuen als Partner: Tanz zum Europatag

no comment

In Budapest haben ungarische BallettänzerInnen und BalletschülerInnen den Europatag mit einer Performance gefeiert. Am 70. Jahrestag der Schuman-Erklärung, die den Grundstein für die heutige EU legte, tanzten sie durch die Stadt. In Zeiten sozialer Distanzierung wurden Statuen zu TanzpartnerInnen.