In den Genuss der ersten Achterbahnfahrt nach der Coronavirus-Pause kam die Bärchenbande. Plüschtiere hatten die Macher des Freizeitparks Walibi Holland im niederländischen Biddinghuizen in die Wagen gesetzt. Und los ging die wilde Fahrt! 22 Bärchen rauschten durch die Gegend, mittlerweile dürfen auch wieder Menschen in dem Fahrgeschäft Platz nehmen.