Tierischer Corona-Held: Hund Eros liefert Lebensmittel aus

Labrador Eros ist im kolumbianischen Medellin zu einem Helden der Corona-Krise geworden. Mit einem Einkaufskörbchen im Maul trabt er mehrmals täglich durch sein Viertel. Seine Mission: die Kunden des Supermarktes "El Porvenir" mit Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln versorgen.

Eros ist der Hund der Ladenbesitzerin Maria. Diese lieferte schon vor der Krise Waren an ihre Kunden aus. Ihr treuer Vierbeiner war immer mit dabei und merkte sich so einige Wege und die Namen von Kunden, die ihm immer wieder Leckerli zusteckten.

Mit etwas Übung hat er inzwischen gelernt, selbstständig zu ihren Häusern zu laufen und die Produkte auszuliefern. Zur Belohnung gibt es Leckereien und Streicheleinheiten – mehr braucht Eros nicht zum Glück.

In Kolumbien wütet das Coronavirus nach wie vor. Die Menschen dürfen nur noch an bestimmten Tagen zum Einkaufen raus. Lieferhund Eros ist also eine große Hilfe – für Marias Familie und das ganze Viertel.