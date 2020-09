Hunderte gestrandete Grindwale tot

no comment

Zu Hunderten wurden sie an den Strand und auf Sandbänke vor der Westküste Tasmaniens gespült: Rettern zufolge sind rund 380 der vor der australischen Insel gestrandeten Grindwale tot. Etwa 30 weitere Tiere seien vermutlich noch am Leben, deren Rettung wird zum Wettlauf gegen die Zeit. . Bisher konnten demnach rund 50 Wale befreit werden. Helfer sprechen von der größten bekannten Strandung an der Küste der australischen Insel.