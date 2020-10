Barcelona: Protest halbnackter Ärzte

no comment

Ungewöhnlicher Ärztestreik in der spanischen Metropole Barcelona: Mehr als 100 Mediziner haben auf dem Platz Sant Jaume teilweise in Unterwäsche gegen niedrige Gehälter und schlechte Versorgung in der Corona-Krise protestiert.

Die Region Katalonien im Nordosten Spaniens ist stark von der Pandemie betroffen. Ärztinnen und Ärzte sowie KrankenhausmitarbeiterInnen fühlen sich überlastet.