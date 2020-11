China: Welthöchster Outdoor-Fahrstuhl am "Avatar"-Felsen

no comment

Nur 88 Sekunden für 300 Meter: In China befördert der weltgrößte Outdoor-Fahrstuhl TouristInnen. Der Felsen im Nationalpark der Stadt Zhangjiajie in der Provinz Huan in Ostchina inspirierte die MacherInnen des Hollywood-Erfolgs "Avatar".

Rund 8000 TouristInnen nutzen den Fahrstuhl täglich. Vor der Corona-Pandemie waren es 14.000.