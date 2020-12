Väterchen Frost klopft ans Fenster

no comment

Väterchen Frost und Schneeflöckchen sorgten in einem Moskauer Kinderkrankenhaus für eine willkommene Überraschung. Die beiden beliebten russischen Märchenfiguren waren gleich in mehrfacher Ausführung da, blieben zwar außerhalb des Gebäudes, doch das war nicht minder beeindruckend. Sie seilten sich vom Dach ab oder ließen sich von einem Hubsteiger in die Höhe fahren und grüßten dann durch die Fenster. Auf dem Boden gab es Musik.