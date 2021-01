Am 1. Januar 2021 dauerte die Rave Party mit etwa 2.000 Partygästen in der Bretagne noch am späten Vormittag an - ohne Masken und ohne Abstand. Französische Medien berichteten von mindestens drei durch Steinwürfe verletzten Polizisten, auch die Feuerwehr war im Einsatz. Ein Polizeifahrzeug war in Brand gesteckt worden.

Im Internet machten Fotos und Videos der illegalen Silvesterfeier in Lieuron im Département Ille-et-Vilaine die Runde. Mit einem Hubschrauber wollten die Sicherheitskräfte feststellen, wie viele Menschen zu der Rave Party gekommen waren. Auf einer Landstraße, der D177 zwischen Rennes und Redon, verfolgte die Polizei die Feierwütigen.

Wie der Lokalsender FRANCE BLEU erklärte, waren die Raver aus ganz Frankreich und sogar aus Polen angereist - trotz nächtlicher Ausgangssperre in Frankreich, deren EInhaltung die Sicherheitskräfte auch in der Silvesternacht hätten durchsetzen sollen.

Der Journalist Benjamin Fontaine teilte ein Video, das die Feiernden auf Snapchat verbreitet hatten.

Die Fete war in einer leerstehenden Halle eines Transportunternehmenes in Lieuron organisiert worden.

In Rennes blieb die Innenstadt wegen der nächtlichen Ausgangssperre menschenleer.

Französische Medien wie FRANCE INFO berichten, dass es auch eine illegale Feier in Marseille gegeben habe. In Straßburg kommt es in der Silvesternacht traditionell zu Ausschreitungen, dort sind weniger Autos angezündet worden als normalerweise an Neujahr.

Trotz nächtlicher Ausgangssperre waren viele Französinnen und Franzosen nach Monaco gefahren, wo - anders als in Frankreich - die Restaurants geöffnet sind. Doch auch im Fürstentum gibt es Einschränkungen. Die ganze Nacht feiern konnten die Gäste dort ebenfalls nicht: die Gaststätten machen um 22 Uhr dicht.