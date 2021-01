Silvester 2020 in Deutschland: Pyrotechnik-Unfälle trotz Böllerverbot

In Deutschland ist es zu Silvester am Jahresausklang auffällig ruhig geblieben. Mitten in der zweiten Welle der Corona-Krise befindet sich das Land im Lockdown. Viele Straßen und Plätze blieben ungewohnt leer, Polizei und Rettungssanitäter sprachen in einer ersten Bilanz von einer ruhigen Nacht.

Zwar hatte es in Deutschland in diesem Jahr ein Böllerverbot gegeben, dennoch wurde - besonders in der Hauptstadt - kräftig geböllert. Auch Feuerwerke waren am Himmel zu sehen. Um die Krankenhäuser und Notaufnahmen nicht zusätzlich zu belaste, war in Deutschland ein grundsätzliches Böller-Verkaufsverbot erlassen worden.

Dennoch kam es in der Silvesternacht zu fatalen Unfällen. Für einen 24-Jährigen in Brandenburg, in der Nähe von Frankfurt/Oder endete der Abend tödlich. Er hatte selbst gebaute Feuerwerkskörper gezündet, die ihn selbst erwischten. Derzeit ermittelt die Polizei zu dem Tathergang und stellte nicht gezündete Pyrotechnik sicher.

Das Unfallkrankenhaus Berlin meldete zehn Verletzte aufgrund von Pyrotechnik. Zweien der Behandelten mussten Teile der Hände amputiert werden. Andere Patienten mussten wegen Brandverletzungen, Fleischwunden und Knochenbrüchen behandelt werden. Insgesamt sei Silvester deutlich ruhiger verlaufen.

Ein Berliner Supermarkt mit lagernden Feuerwerkskörpern brannte komplett ab und stürzte ein, rund 110 Einsatzkräfte hielt der Brand in Atem.

In Berlin-Buckow stand ein 800 Quadratmeter großer Supermarkt in Flammen und brannte komplett aus, nachdem dort gelagerte Feuerwerkskörper abbrannten und auch während der Löscharbeiten weiter explodierten. Rund 110 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

In Schmalkalden in Thüringen wurde ein 24 Jahre alter Mann durch einen zu früh explodierenden Böller schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann den Böller selbst gezündet, zu befürchten sei, dass er erblinde. Weil er sich mit einem Böller die Hand weggesprengt hatte, wurde ein 37 Jahre alter Mann aus Lauenburg in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

Gut zu tun hatten die Einsatzkräfte auch in Leipzig, wo sieben Bundeswehr-Jeeps auf dem Gelände eines Autohandels ausbrannten. Die Polizei ging von Brandstiftung aus.

Einen Angriff mit Böllern auf Einsatzkräfte gab es in Essen: Rund 30 junge Männer hätten zunächst Mülltonnen in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Als die Feuerwehr anrückte, seien die Einsatzkräfte mit Böllern beworfen worden. Polizeibeamte, die als Verstärkung gerufen wurden, seien ebenfalls mit Böllern beworfen worden. Einen 16-Jährigen nahmen die Beamten schließlich fest. In Wismar steht eine 45 Jahre alte Frau im Verdacht, Böller von einer Wohnung aus auf zwei Polizisten geworfen zu haben.

In Berlin, aber auch andernorts musste die Polizei zudem immer wieder kleinere Menschengruppen auflösen. Mehr als 80 Regelbrecher wurden dort vorübergehend festgehalten wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, wie ein Sprecher sagte. Mindestens drei Beamte wurden demnach im Einsatz leicht verletzt, konnten den Dienst aber fortsetzen. Polizeisprecherin Patricia Brämer fand dennoch lobende Worte: «Wir möchten uns bei den vielen Berlinerinnen und Berlinern bedanken, die sich an die Verordnungen gehalten haben.»

In Stuttgart kam es bei fünf genehmigten Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und Landesregierung Baden-Württembergs mit Hunderten Teilnehmern wiederholt zu Verstößen gegen die Auflagen.

In Oldenburg sprengte die Polizei eine Party mit 18 Personen. Hier wurde eine Wohnungstür zwangsweise geöffnet, weil niemand auf Klopfen und Klingeln der Einsatzkräfte reagierte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Partygäste im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zeigten sich uneinsichtig, Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.