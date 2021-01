“Fieberzelte” für Covid-Verdächtige

no comment

In “Fieberzelten” vor dem Steve Biko-Krankenhaus in Pretoria werden Patienten mit Verdacht auf Covid-19 aufgenommen. In Südafrika gibt es eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen mit mehr als 1,2 Millionen bestätigten Fällen und 33.000 Todesfällen.

Die südafrikanische Regierung hatte am Mitte Dezember über die rasche Zunahme von Infektionen berichtet, die auf die hoch ansteckende Corona-Virusvariante B.1.351 zurückgeführt werden können.

su mit AFP