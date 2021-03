Niederlande: Explosion in der Nähe eines Corona-Testzentrums

Eine Explosion hat am Morgen die Fenster eines Coronavirus-Testzentrum in einer Kleinstadt nördlich von Amsterdam zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei in der Provinz Nordholland schrieb auf Twitter, dass ein Sprengssatz "in der Nähe des Testzentrums in Bovenkarspel" explodiert sei. Ein Polizeisprecher erklärte im Radio, dass man von einer gezielten Aktion ausgehe.

Die Polizei hat das Gebiet etwa 60 Kilometer nördlich von Amsterdam abgesperrt. Auf dem Gelände des Testzentrums werde nach weiteren Sprengsätzen gesucht.

Bei der Explosion eines Metall-Rohrs gegen 7 Uhr morgens waren fünf Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Ein Wachmann, der vor Ort war, wurde nicht verletzt. Wer hinter der Tat steckt, war zunächst noch unklar.

Erst im Januar hatten Randalierer eine Coronavirus-Testeinrichtung im Fischerdorf Urk angezündet, um gegen die Einführung einer landesweiten Ausgangssperre zwischen 21:00 bis 4:30 Uhr zu protestieren.