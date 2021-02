Schneesturm in Deutschland, Lastwagen bleiben liegen

Ein heftiger Wintereinbruch sorgt im Norden und im Westen Deutschlands für Behinderungen. Betroffen sind vor allem Niedersachsen und NRW. Viele Züge fahren nicht. Es gab hunderte Unfälle. Das Bundesligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen wurde abgesagt, in der zweiten Liga Paderborn gegen Heidenheim.

Im Münsterlannd untersagte die Polizei Lastwagen die Weiterfahrt. In Nordhessen blieben 55 LKWs auf der Autobahn an einem Berg hängen.

Schnee und Eis auch in den Niederlanden. Es gab 30 Zentimeter Neuschnee. Fast alle Zugverbindungen wurden am Sonntagnachmittag gestrichen. Wetterexperten sprachen von Zuständen wie zuletzt vor 10 Jahren. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Es wird damit gerechnet, dass die Temperaturen in den nächsten zehn Tagen nicht besonders steigen.

In Frankreich leiden die Menschen unter starken Regenfällen und Hochwasser. Vor allem der Norden und Westen des Landes sind betroffen. Hunderte Menschen, die in der Nähe von Flüssen wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Der Höhepunkt der Überschwemmungen ist dabei noch nicht erreicht. Metereologen rechnen mit weiteren Regenfällen und neuen Hochwasserrekorden am Montag.