Kommunisten in Moskau erinnern an Todestag Stalins

Russische Kommunisten haben am Freitag Blumen am Grab Josef Stalins in der Kremlmauer zu dessen 68. Todestag gelegt. Stalin starb am 5. März 1953.

Die Kommunistische Partei ist derzeit nach dem Vereinten Russland von Präsident Wladimir Putin die zweitgrößte politische Partei in der Russischen Föderation.