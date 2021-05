Jean Scuderi macht Kunst aus Plastikmüll

Ein in Taiwan lebender französischer Künstler schafft Kunst aus Plastikmüll. Jean Scuderi meint, dass wir dem Meer soviel aufgedrängt haben, das es uns nun wieder zurückspuckt. Wir haben den Ozean zum Erbrechen gebracht, doch, so sagt Scuderi, er möchte auch die Art und Weise verändern, wie die Menschen Plastik sehen, damit es recycelt wird.

Scuderi erklärt: "Es ist so schade, wie die Umwelt zerstört wird. Aber noch mehr, dass ein Material aufgegeben wird, das doch so raffiniert ist. Wie Plastik. Plastik ist sehr widerstandsfähig, das kann zum Problem werden, aber es ist auch eine Qualitätseigenschaft. Es ist stark, quasi durchsichtig, leicht und so finde ich, ziemlich poetisch."

Jean Scuderi stellt seine Werke auf seinem Instagram-Account "messageinaplasticbottle". aus und sie wurden auch schon in Frankreich und mehreren Ländern Asiens gezeigt.