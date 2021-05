GB: Nach Gerichtsurteil - Fahrdienst Uber schließt Tarifvertrag ab

Der Fahrdienstleister Uber hat der Vertretung seiner Fahrer durch eine der größten britischen Gewerkschaften zugestimmt. Es habe ein Tarifabkommen mit der Gewerkschaft GMB („General, Municipal, Boilermakers and Allied Trade Union“) unterschrieben, so das Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Uber beschäftigt 70.000 Fahrer in Großbritannien. Sie können weiterhin entscheiden, ob, wann und wo sie fahren.

Der Uber-Vorstandschef Dara Khosrowshahi:

"Wir machen gemeinsame Sache mit der britischen @ GMB-Gewerkschaft, um den Fahrern noch mehr Gehör zu verschaffen."

STATUS UMSTRITTEN

Uber vermittelt in vielen Städten weltweit online Fahrdienste.

In vielen Ländern ist der Status der Uber-Fahrer umkämpft und umstritten – selbständig oder abhängig Beschäftigte. Manche Dienste wie UberPop - private Fahrer transportieren Kunden mit dem eigenen Auto - sind nicht überall zugelassen.

© Euronews Graphics

"Ein historischer Tag", so die Gewerkschaft GMB.

Uber und andere App-basierte Unternehmen der sogenannten Gig-Economy (Gig=Auftritt, kleine Aufträge an Selbständige, Freiberufler, geringfügig Beschäftigte) sind europaweit unter Druck geraten, Arbeitsmodelle zu reformieren, die häufig für prekäre Jobs und niedrige Gehälter verantwortlich gemacht werden.

GERICHTSHOF: FAHRER SIND ARBEITNEHMER

Der Oberste britische Gerichtshof hatte Anfang dieses Jahres entschieden, dass die Fahrer des Unternehmens als Arbeitnehmer und nicht als Selbständige eingestuft werden sollten. Damit wurde ihnen Anspruch auf Vorteile wie Mindestlohn, Renten und Urlaubsgeld zuerkannt.

James Farrar von der "App Drivers & Couriers Union" (ADCU) zählte zu den Klagevertretern und ist nicht zufrieden:

„Uber hält die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs immer noch nicht ein, wonach für jede Stunde, in der ein Fahrer über die App zur Verfügung steht, ein Mindestlohn gezahlt werden muss. Uber legt das Gesetz so aus, dass sie nur für die Zeit zahlen, in der ein Passagier im Wagen sitzt, nicht für die Standby-Zeit.“

Die GMB-Gewerkschaft gibt es mehr als 100 Jahren, sie ist eine der größten britischen Gewerkschaften und vertritt 620.000 Arbeitnehmer.

