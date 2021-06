Pottermania in New York

no comment

Stundenlang warteten Fans im strömenden Regen, um als erste im lang erwarteten Harry-Potter-Laden in New York die größte Sammlung von Potter-Produkten der Welt zu besichtigen.

In Hogwarts-Roben und Hexenhüten schlürften Hunderte von Potter-Fans Butterbier und posierten für Fotos in Hagrids Riesenschuhen, als der lang erwartete New Yorker Harry-Potter-Laden eröffnet wurde.

Er bietet die weltweit größte Sammlung von Potter-Produkten überhaupt. Den ganzen Vormittag über versammelten sich große Menschenmengen vor dem Geschäft. Ein paar Polizisten mussten für Ordnung zu sorgen, während die Potterheads auf ihren zeitlich getakteten Eintritt warteten.

Der Flagship-Store sollte bereits letzten Sommer öffnen, das wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben.