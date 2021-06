SpaceX-Rakete bringt Radiosatelliten ins All

In Florida ist eine SpaceX-Rakete gestartet, um einen Radio-Satelliten ins All zu bringen. Der Satellit gehört der Firma SiriusXM. Sie strahlt Radioprogramme in ganz Nordamerika aus. 32 Minuten nach dem Start setzte die Rakete ihre Fracht in der geplanten Umlaufbahn aus.

Der Satellit ist baugleich mit einem Modell, das im Dezember verganenen Jahres ins All geschickt worden war. Dieser Satellit hatte aber offenbar nicht richtig funktioniert und wird jetzt ersetzt.

Es ist bereits der zweite Start für SpaceX innerhalb weniger Tage. In der vergangenen Woche war eine "Falcon 9"-Rakete des privaten Raumfahrt-Unternehmens vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Sie hat Ausrüstung für die Crew der internationalen Raumstation an Bord. Außerdem liefert die Rakete zwei von sechs neuen Sonnenkollektoren, um die Stromversorgung auf der Raumstation zu gewährleisten.