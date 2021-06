Einfach mal das Tanzbein schwingen in Leipzig

no comment

Die Leipziger Club "Distillery" öffnet für ein paar Tage wieder seine Türen im Rahmen eines Pilotprojekt. 200 Partygänger dürfen dort ohne Masken und ohne Abstand feiern. Voraussetzung: ein negatives Testergebnis bei einem Antigentest und einem PCR-Pooltest.

Einlass ist zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens. Verlassen dürfen die Gäste den Club in diesem Zeitaum allerdings nicht. Aber wer würde schon früher gehen wollen, wenn endlich wieder clubben ohne AHA-Regeln möglich ist...

Ermöglicht wird das durch spezielle PCR-Pooltests in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen und Ärzt:innen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, dem Klinikum St. Georg in Leipzig und dem Universitätsklinikum Leipzig.