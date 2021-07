In Cannes ist es ein lieb gewonnenes Ritual geworden: Jeweils am letzten Freitagabend des Filmfestes wird "The Palm Dog Award" vergeben. Diesmal bekamen ihn drei Vierbeiner von Tilda Swinton, die in "Souvenir Part 2" von Joanna Hogg mitspielten. Auch mit von der Partie war Swintons Tochter Honor.

Der Preis wurde vom britischen Filmjournalisten Toby Rose im Jahr 2001 ins Leben gerufen.

Schauspielerin Tilda Swinton zusammen mit Timothee Chalamet in Cannes Vianney Le Caer/2021 Invision

Zuvor hatte Tilda Swinton (60) bei ihrem Auftritt mit Timothée Chalamet (25) für Aufsehen gesorgt. Die beiden waren die Mode-Highlights bei der Premiere von Wes Andersons (52) Film "The French Dispatch".