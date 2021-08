😮 Guten Abend! An diesem Donnerstag geht es um die dramatischen Waldbrände in der Türkei und in Griecheland - aber auch um Neues vom Impfen und zu den Corona-Regeln.

💉 Wer mit Moderna gegen Covid-19 geimpft ist, könnte noch vor dem Winter eine 3. Dosis bekommen. In der Schweiz sind 2/3 der Geimpften betroffen.

🦠 In Frankreich treten der Impfzwang für bestimmte Berufe und die Nachweispflicht am Montag in Kraft.

💥 Weil die Feuer in der Hitze immer wieder aufflammen, soll in Griechenland jetzt auch die Armee gegen die Waldbrände kämpfen.

🇹🇷 In der Türkei spricht Erdogan von den schlimmsten Waldbränden, die das Land je erlebt hat.

🌋 Beliebter denn je: Vulkantourismus auf Island.

🏊🏻 Es war die erste deutsche Goldmedaille im Schwimmen bei den Männern seit Michael Groß 1988: Der neue Star heißt Florian Wellbrock!

🖤 Trauer um Emilio (18) - der Sohn von Michael Ballack ist in Portugal bei einem Quad-Unfall ums Leben gekommen.

🌻 Ihnen alles Gute - bis morgen!