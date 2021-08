Serena Williams sagt US-Open-Teilnahme ab

Tennisspielerin Serena Williams hat ihre Teilnahme an den US-Open abgesagt. Die 39-jährige US-Amerikaner leidet unter einer Oberschenkelverletzung. Williams hat das Grand-Slam-Turnier bereits sechs Mal gewonnen, zuletzt 2014.

Die US-Amerikanerin nahm 1998 erstmals an den US-Open teil, drei Mal musste sie passen. Seit ihrer Rückkehr in den Leistungssport in Folge der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2017 erreichte Williams zweimal das Endspiel, verlor aber gegen Naomi Osaka und Bianca Andreescu.

Die diesjährigen US-Open beginnen am kommenden Montag.