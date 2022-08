Eigentlich will Serena Williams ihre Tennis-Karriere bei den US-Open in New York beenden. Doch vor 24.000 Zuschauerinnen und Zuschauern - darunter ihre 4 Jahre alte Tochter Olympia, Ehemann Alexis Ohanian, Bill Clinton, Queen Latifah, Mike Tyson und Lindsey Vonn - hat die 40-Jährige ihr Auftakt-Match gegen Danka Kovinic (27) aus Montenegro gewonnen und ist eine Runde weiter. Zu Beginn des Spiels hatte Serena Williams Mühe, aber mit der Zeit wurde sie - vom Publikum mit "We love you"-Rufen angefeuert - immer sicherer.

Nach dem 6:3, 6:3 gegen Kovinic spielt Williams nun noch gegen Anett Kontaveit. Die 26-Jährige aus Estland ist die Nummer 2 der Tennis-Weltrangliste.

Serena Williams mit Tochter Olympia und Ehemann Alexis Ohanian Charles Krupa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Serena Williams selbst hatte offenbar nicht mit dem Sieg gerechnet. "Danke, das habe ich nicht erwartet," sagte die 23-malige Grand Slam Siegerin nach dem Match, in dem es sehr emotionale Szenen gab.

Nach dem Match in Flushing Meadows John Minchillo/Associated Press

Auch die inzwischen 78-jährige Billie Jean King hielt eine Rede, sie ist die erste Tennisspielerin, die sich als homosexuell geoutet hat.

Billie Jean King mit Serena Williams John Minchillo/Associated Press

Serena Williams mit Diamanten und im schwarzen Dress

Aufsehen erregte Williams, die in der VOGUE angekündigt hatte, dass sie ihre Karriere in New York bei den US-Open beenden will, mit ihrem schwarzen Outfit.

Das Nike-Kleid hat Serena Williams selbst entworfen. Wie zuvor in US-Medien berichtet wurde, besteht es aus sechs Schichten, um ihre sechs vergangenen Titel in Flushing Meadows zu ehren.

Ihre NikeCourt Flare 2 Schuhe sind mit Diamenten besetzt. Die Sportlerin hat auch eine eigene Schmuck-Kollektion. Mode sei ihre neue Welt, titelt die September-Ausgabe der US-Vogue.

Zu ihrem Abschied aus dem aktiven Tennissport sagte Serena Williams: "Das ist das Schwerste, das ich mir vorstellen kann. Ich möchte nicht, dass es vorbei ist, aber ich bin bereit für etwas Neues."