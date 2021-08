"Rendez-Vous": Kunst und Kultur in Basel, Bilbao und Sibiu

"Rendez-Vous": Das Beste aus Kunst und Kultur in Europa

Internationales Theater Festival Sibiu

Sibiu, in Siebenbürgen, Rumänien. Eines der größten Theaterfestivals in Europa findet hier in historischer Kulisse statt. Mehr als eine Woche gehören Strassen und Theater hunderten von Künstlern aus ganz Europa, das Repertoire reicht von Straßentheater bis zu klassischen oder zeitgenössischen Stücken.

Guggenheim Bilbao

Die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer präsentiert mit Like Beauty in Flames ein neues, interaktives Kunsterlebnis im Guggenheim Museum in Bilbao. Mit einem QR-Code gelant man in eine erweiterte Realität, die eine Reihe von Texten erscheinen lässt. Die interagieren mit der Architektur des von Frank Gehry entworfenen Gebäudes. Erleben kann vor Ort, aber von zuhause aus.

Kunstmuseum Basel

Die Amerikanerin Kara Walker zeigt erstmals Zeichnungen, die sich mit Rasse, Geschlecht und Gewalt auseinandersetzen. Für die Ausstellung hat sie ihr persönliches Archiv geöffnet. Sie präsentiert mehr als 600 Zeichnungen zusammen mit brandneuen Werken, darunter eine provokante Serie großformatiger Zeichnungen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama.