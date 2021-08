Taliban kündigen Regierungsbildung an, Zurückgelassene hoffen auf den Westen

Das Islamische Emirat ist hier, um für Sicherheit zu sorgen, um die Würde der Menschen zu schützen, dafür arbeiten wir Tag und Nacht. So Gott will, wird bald eine Regierung ernannt werden, alle Regierungsstellen werden wieder öffnen, Banken und die Wirtschaft werden neu beginnen, das Land wird Schritte in Richtung Wohlstand machen.