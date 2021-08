Pakistan fordert Unterstützung - und internationale Gespräche mit den Taliban

Als die Taliban in Kabul einmarschierten, hatten die Menschen Angst und flüchteten zum Flughafen. Es war chaotisch, sie waren in Panik, sie dachten, alles Mögliche könnte ihnen passieren. Sie versuchten, in die Flugzeuge zu kommen, sie versuchten, auf die Tragflächen zu klettern. Viele stürzten herunter. Sie hatten große Angst.