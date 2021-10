Früherer iranischer Präsident Banisadr (88) ist tot

Der erste iranische Präsident nach der islamischen Revolution im Jahr 1979, Abdulhassan Banisadr, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 88 Jahren "nach langer Krankheit" in einer Klinik in Paris, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete.

Der liberale Muslim und Verfechter eines demokratischen Systems im Iran galt lange als enger Vertrauter von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik. Er scheiterte jedoch am Widerstand der konservativen Hardliner. Seit seinem Sturz 1981 lebte er im französischen Exil. und wurde schließlich zum Regierungsgegner im Exil.

In die iranische Politik mischte er sich auch aus dem Exil immer wieder mit scharfer Kritik an der Führung in Teheran ein. "Das Regime bewegt sich auf den Abgrund zu und hält sich nur mit Gewalt und Terror an der Macht", erklärte er nach der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen Staatspräsident Mahmud Ahmadinedschads umstrittene Wiederwahl in 2009. In einem Euronews-Interview von 2011 unterstrich er die Idee von einer“Demokratischen islamischen Republik”.

1963 verließ er den Iran ein erstes Mal und ging nach Paris. Später unterstützte er den Zusammenschluss der iranischen Opposition unter dem im Irak lebenden Khomeini.

1978 ging Khomeini nach Frankreich, Banisadre wurde einer seiner engsten Vertrauten und Berater. 1979 kehrten sie gemeinsam in den Iran zurück.

Nach der Revolution und dem Sturz des Schahs wurde Banisadr zunächst Wirtschafts- und Außenminister. Im Januar 1980 wählte das Parlament ihn zum Präsidenten. Vielen galt er als Khomeinis Ziehsohn.

Als Verfechter eines demokratischen "islamischen dritten Weges" hatte er in den den Reihen der Hardliner viele Gegner. Nach anhaltenden Auseinandersetzungen mit hochrangigen Mitgliedern des schiitischen Klerus kam der Demokratisierungsprozess zum Stillstand. Im Juni 1981 wurde Banisadr vom Parlament wegen "politischer Unfähigkeit" mit Zustimmung Khomeinis abgesetzt.