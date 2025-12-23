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Hochwasser stört den Alltag im südfranzösischen Département Hérault
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Video. Sintflutartiger Regen setzt Südfrankreich unter Wasser

Zuletzt aktualisiert:

Starkregen hat im Département Hérault in Südfrankreich Überschwemmungen ausgelöst. Behörden evakuierten Anwohner. Verkehr und Stromversorgung waren gestört.

Heftige Überschwemmungen haben mehrere Orte im französischen Département Hérault getroffen. Binnen nur drei Tagen fiel so viel Regen wie sonst in zwei Monaten.

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In Montpellier trat der Fluss Lez über die Ufer. Das Wasser setzte Straßen, Straßenbahnlinien und den öffentlichen Nahverkehr unter Wasser. Viele Straßen waren nicht mehr passierbar.

Auch nahe Béziers traten Flüsse über die Ufer und überschwemmten Häuser in Saint-Thibéry. Im Küstenort Palavas-les-Flots evakuierten Einsatzkräfte Dutzende Bewohner in Notunterkünfte.

Die Behörden meldeten Stromausfälle in rund 1.000 Haushalten. Unwetterwarnungen blieben bestehen.

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