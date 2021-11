Die Kirche von Bischof Malkhaz Songulashvili liegt versteckt hinter zwei Wohnblöcken in einer Gasse in der georgischen Hauptstadt Tiflis und macht von außen nicht viel her.

Doch seit mehreren Jahren setzt sich seine Kirche für Veränderungen im konservativen Georgien ein und schwimmt dabei oft gegen den Strom, indem sie Barrieren aus dem Weg räumt, wo und wann immer sie kann.

Als Georgiens LGBT-Gemeinschaft in diesem Sommer gewalttätigen Demonstrant:innen auf der Straße begegnete, marschierte Songulashvilis Gemeinde in Solidarität und verurteilte die Angriffe.

Und als Transgender-Frauen während der Pandemie nicht in der Lage waren, ihre Miete zu zahlen, stellte seine Kirche ihnen eine Unterkunft zur Verfügung.

Der Diözesanbischof von Tiflis, Songulashvili, ist das Oberhaupt der Evangelisch-Baptistischen Kirche von Georgien und Professor für vergleichende Theologie und religiöse Ethik. Er war früher Erzbischof der Baptistengemeinde Georgien, bis er wegen seiner Unterstützung für Homosexuelle und marginalisierte muslimische Gemeinschaften zurücktreten musste.

"Wir haben beschlossen, uns auf die Seite der LGBT-Gemeinschaft in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unfairness zu stellen, sowohl politisch als auch kulturell und religiös", sagte Songulashvili, 58, gegenüber Euronews,

"Und wie bei allem im Leben muss man für seine Entscheidungen und die Kirche Opfer bringen, und das habe ich getan."

Seine Kirche, die Friedenskathedrale, habe aufgrund ihrer Offenheit gegenüber der LGBT-Gemeinschaft Spender verloren. Dank der Spenden aus dem Ausland könne sie aber weiterhin soziale Projekte für Bedürftige wie Einwanderer und Binnenvertriebene durchführen.

Als im vergangenen Jahr wegen Covid-19 die Kirche geschlossen wurde, bot sie der LGBT-Gemeinschaft und insbesondere Transgender-Frauen, die ihre Arbeit verloren hatten, ihre Unterstützung an.

Eine verschlossene Gesellschaft

Während die Tür der Kirche für jeden offen ist, hat die Hilfe für die LGBT-Gesellschaft die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Wenn es um LGBT-Rechte geht, macht Georgien oft negative Schlagzeilen. Im Jahr 2021 erlag ein Kameramann seinen Verletzungen, nachdem er während der Pride-Woche angegriffen worden war. Demonstrant:innen hatten auch das Büro von Tbilisi Pride gestürmt und mehrere Menschen verletzt.

Das war nicht das erste Mal. Im Jahr 2013 griff ein Mob von Geistlichen LGBT-Demonstrant:innen an. Nach diesem Angriff wollte Songulashvili Stellung beziehen.

"Einige wollen uns nicht unterstützen, aber um ehrlich zu sein, ist uns das völlig egal", sagte er.

"Wir sind von niemandem abhängig. Wir sind nicht vom Staat abhängig. Wir sind nicht von den europäischen religiösen Strukturen abhängig. Das gibt uns die Freiheit, die Ausgegrenzten zu unterstützen, den Armen und Bedürftigen zu helfen und uns um sie zu kümmern."

Songulashvili vermutet, dass seine Haltung zu LGBT-Rechten und seine Haltung zu interreligiösen Beziehungen der Grund dafür ist, dass seine Kirche von der Europäischen Baptistischen Föderation (EBF) suspendiert wurde.

Vor kurzem hat die Kirche in Zusammenarbeit mit den muslimischen und jüdischen Gemeinden mit dem Aufbau einer Synagoge und einer Moschee in ihrer Kirche begonnen.

Die Idee war, eine "Schule des Friedens" zu schaffen, die die Religionen zusammenbringt und sich für ein gemeinsames Verständnis einsetzt.

"Ich möchte glauben, dass dies nach den Anschlägen im Juli dieses Jahres ein Zeichen der Hoffnung ist. Zwar gab es wieder Anschläge wie im Jahr 2013, aber ich glaube, dass die Dinge besser werden", sagte er.

"In diesem Sommer waren es eher gewalttätige organisierte Gruppen, die von einigen religiösen und politischen Gruppen unterstützt wurden. Dieses Mal wurden Journalisten angegriffen und nicht die Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft, wie wir es 2013 gesehen haben."

Die Türen der Evangelisch-Baptistischen Kirche Georgiens am Stadtrand von Tiflis stehen allen Menschen offen, unabhängig von ihrer Religion. Emil Filtenborg

Mehr als 80 Prozent der Georgier gelten als orthodoxe Christen. Nur eine kleine Minderheit im Land gehört der evangelisch-baptistischen Kirche an.

Songulashvili selbst stammt aus einem religiösen Elternhaus. Sein Vater war ebenfalls Bischof und er beschreibt ihn als konservativ.

Es war also nicht selbstverständlich, dass Songulashvili sich gegen Homophobie engagieren würde. Aber nachdem er verschiedene Religionen studiert und Ungerechtigkeit in Ländern wie Weißrussland gesehen hatte, änderte er seine Meinung.

Und wenn er sich ändern kann, sagt Songulashvili, dann können das auch andere.

Massive Probleme in der orthodoxen Kirche

Die orthodoxe Kirche in Georgien stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt mehrerer Skandale, es gab Anschuldigungen wegen Pädophilie und Korruption.

Im September enthüllten geleakte Dokumente, die angeblich vom georgischen Staatssicherheitsdienst (SSG) stammten, kriminelle Verbindungen innerhalb der orthodoxen Kirche und enge Verbindungen zu russischen politischen Kreisen.

Dies war in Georgien, das seit dem Krieg mit Russland im Jahr 2008 angespannte Beziehungen zu dem Nachbar unterhält, umstritten.

Den Dokumenten zufolge gab es zudem Versuche, homosexuelle Beziehungen zwischen Priestern und Geistlichen zu verbergen, was Songulashvili angesichts der öffentlichen Haltung der Kirche zu LGBT-Rechten als Heuchelei ansieht.

"Es war sehr schmerzhaft zu sehen, dass die orthodoxe Kirche im Juli auf der Seite der gewalttätigen Demonstranten stand", sagte Songulashvili.

"Aber jetzt wird einem durch diese Tonbänder klar, dass die Leute, die den Angreifern beigestanden haben, selbst mit ihrer eigenen Identität ringen und kämpfen. Es wird deutlich, dass einige aus politischen Gründen gegen LGBT-Menschen argumentieren."

"Weil sie von diesem Narrativ profitieren wollen und nicht nur von einem religiösen Standpunkt aus", so Songulashvili.

Die orthodoxe Kirche hat die Anschuldigungen in den Tonbändern bestritten und Mitte September in einer Erklärung Journalisten für die Verbreitung der Informationen angegriffen.

Songulashvili findet, dass monogame homosexuelle Beziehungen, die auf gegenseitiger Liebe und Respekt beruhen, aus theologischer und biblischer Sicht völlig akzeptabel sind. Doch andere, die seinen Glauben teilen, sind diesbezüglich anderer Meinung - und weisen sogar auf Bibelstellen hin, um ihre Ansicht zu verteidigen.

Aber selbst wenn einige Priester die Bibel anders lesen, so sagt er, gibt es "sicherlich keine Rechtfertigung dafür, Homosexuelle zu verprügeln und zu missbrauchen".

"Die Bibel spricht nie über sexuelle Orientierung. Jesus hat sich nie dazu geäußert. Die Apostel haben sich nie dazu geäußert", sagt Songulashvili.

"Im Christentum, das auf der jüdischen Tradition beruht, geht es um bedingungslose Liebe und Akzeptanz aller Menschen".

"Wir sprechen von Hunderten von Millionen Menschen auf diesem Planeten, die als LGBT geboren werden, und ich kann nicht an einen Gott glauben, der einen einzigen Menschen ohne das Recht zu lieben und geliebt zu werden erschaffen würde."