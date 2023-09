Im Mai stellte die französische Regierung einen neuen Plan zur Abschiebung von Migranten aus Paris vor. Die Idee hat sowohl Lob als auch Kritik geerntet. Die Frage ist, wie es in der Praxis aussieht.

Im 10. Arrondissement von Marseille, in einer von Bäumen gesäumten Gasse, die an einen Park grenzt, sitzt Yonatan, ein Asylbewerber aus Eritrea, an einem weißen Plastiktisch im Büro eines Wohnkomplexes. In einem dieser Gebäude wird er drei Wochen lang wohnen, bevor er an einen anderen Ort verlegt wird. Wohin, das weiß er nicht - noch weiß es niemand.

Im Mai führte die französische Regierung einen neuen Plan zur Verlegung von Migrant:innen aus Paris in andere Städte des Landes ein. Yonatan hat sich freiwillig an diesem Plan beteiligt. Dies ist einer der zehn Wohnkomplexe, die in der Zwischenzeit zwischen der Hauptstadt und den längerfristigen Wohnlösungen genutzt werden.

Die Initiative hat sowohl Lob als auch Kritik geerntet. Die Verlagerung der Anträge aus der übermäßig konzentrierten Hauptstadt soll die Bearbeitungszeiten verkürzen, so dass Asylbewerber und Flüchtlinge möglicherweise schneller einen offiziellen Status erhalten. Außerdem sind die Lebenshaltungskosten in den Städten außerhalb von Paris tendenziell niedriger. Einige sind jedoch der Meinung, dass die Initiative des Innenministeriums politisch motiviert ist und im Vorfeld der Olympischen Spiele ein gutes Bild abgeben soll.

Wie sich dies langfristig auswirken wird, ist ungewiss. "Es gibt eine gute Migrationspolitik und gute Integrationsansätze", sagte Nasar Meer, Professor für Soziologie an der Universität Edinburgh. "Aber sie sind politisch nicht lohnend für Leute, die zeigen wollen, dass sie gegenüber Einwanderern hart sind. Es erfordert eine gewisse Reife und die Bereitschaft, eine gute Regierungsführung zu verfolgen. Und wenn man sich derzeit in Europa umschaut, scheint das leider nicht der Fall zu sein."

"Stalingrad ist alltäglich... es ist berühmt"

Yonatans Reise nach Frankreich begann im Sudan, wo er Inhaber eines Friseursalons in Khartum war. "Es kostete mich nur 2.500 Euro, um einen Laden zu eröffnen, vier Stühle, das war gut", sagt er.

Als im Land ein Bürgerkrieg ausbrach, zahlte er 2.000 Euro, um die Grenze nach Libyen zu überqueren, und ließ das Geschäft zurück. Von dort aus zahlte er einem Schmuggler weitere 2.000 Euro, um das Mittelmeer zu überqueren. "Es waren zu viele Menschen auf dem Boot", sagte er, die Hände leicht im Schoß gefaltet, ohne den Blickkontakt zu unterbrechen. "Viele Menschen sind gestorben."

Yonatan schätzt sich glücklich, dass die Überfahrt nur sechs Tage dauerte. "Wir hatten Glück, das Wetter war gut, als ich übersetzte", sagt er. "Es waren 80 Menschen, ein Kind." Yonatan reiste von Italien nach Nizza und Marseille und machte sich dann auf den Weg nach Norden, um schließlich das behelfsmäßige Migrantenlager unter der Metrostation Stalingrad in Paris zu erreichen."Stalingrad ist weit verbreitet", sagte Yonatan achselzuckend. "Es ist berühmt."

Migranten bei ihrer Ankunft in Catania, April 2023 Salvatore Cavalli/AP

Eines der sichtbarsten Beispiele für die Wohnungskrise von Migranten in Paris

Stalingrad ist zu einem der sichtbarsten Beispiele für die Wohnungskrise von Migranten in Paris geworden. Hunderte von Menschen leben in Zelten und warten auf Aufenthaltsgenehmigungen, auf das Recht zu leben und zu arbeiten. Seit Mai kommen Busse, um die Menschen im Rahmen des neuen Plans aus dem Lager in andere Teile Frankreichs zu bringen.

Nach ihrer Ankunft in der Zielstadt wird nach einer dreiwöchigen Unterbringungs- und Evaluierungsphase entschieden, wohin sie als Nächstes geschickt werden, im Idealfall in eine längerfristige Unterkunft irgendwo in derselben Region. Ziel ist es, einen Teil der Verwaltungsarbeit auf Regionen zu verteilen, die über eine höhere Verarbeitungskapazität verfügen.

"Die Menschen kommen alle drei Wochen mit dem Bus an... manchmal 40, 25... es hängt von der Anzahl der Menschen ab, die bereit sind zu kommen, denn eine der Voraussetzungen und Bedingungen, die wir für dieses Projekt festgelegt haben, ist, dass die Menschen freiwillig hierher kommen", sagte Nicolas Hue, einer der Regionaldirektoren des Programms, gegenüber Euronews. "Sie werden nicht in Busse gesteckt und weggebracht." Yonatan beschloss, in einen Bus nach Marseille zu steigen.

Migranten in Paris, Januar 2019 AP PhotoFrancois Mori

Es gibt Gründe, warum die Leute eher nach Paris, als nach Marseille fahren

"Ich bin froh, hier zu sein, Marseille ist gut, das Wetter und alles", sagt Yonatan. Er nickt langsam, mit einem leichten Lächeln. Zwei der drei Wochen, die er bisher in diesem Komplex verbracht hat, war er hier. "Das Haus ist auch gut." Morgens fährt er mit dem Bus nach Castellane, um Lebensmittel einzukaufen. Yonatan sagt, dass er im Rahmen des Programms Essensmarken im Wert von fünf Euro pro Tag erhalten hat. Nachmittags geht er zu Fuß.

"Ich laufe durch die Stadt... manchmal gehe ich von hier bis zum Gare Saint-Charles", sagt er. "Deshalb mag ich Marseille, weil ich alles sehe... Ich sehe die Leute schwimmen, das Leben genießen... Das ist gut... Ich mache nur das." Er würde lieber arbeiten, sagt er, aber das ginge nicht "ohne Papierkram".

Wenn alles nach Plan läuft, wird Yonatan am Ende der drei Wochen in ein regionales Zentrum verlegt werden. Auf die Frage, wohin er gehen wird, antwortet er jedoch, dass er in das Camp in Stalingrad zurückkehren wird, da es ein Problem mit seinen Fingerabdrücken gab. Hue und Souiouf Abdou, der stellvertretende Leiter der regionalen Notunterkünfte (SAS), schalteten sich sofort ein, als sie dies hörten, und bestanden darauf, dass es eine Ausnahme geben würde, da es sich um eine Verwaltungsangelegenheit handele, und versicherten Yonatan, dass er sich keine Sorgen machen müsse.

Yonatan sagte "ok", aber ein paar Minuten später erklärte er, dass er eventuell nach Paris zurückkehren würde, um einen Koffer zu holen, den er zurückgelassen hatte. Die Programmteilnehmer sind nicht verpflichtet, das Programm bis zum Ende durchzuziehen - Yonatan kann gehen, wann immer er will.

"Es gibt Gründe, warum Menschen eher nach Paris als nach Marseille gehen... sie haben vielleicht Familie dort, sie haben vielleicht Freunde dort, sie haben vielleicht frühere Verbindungen zu diesem Ort", sagte Nasar Meer, Professor für Soziologie an der Universität von Edinburgh, gegenüber Euronews. "Die Menschen von ihren früheren Verbindungen wegzubringen, die ihnen helfen können... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nichts anderes, als eine erneute Traumatisierung sein kann."

Nun sind die drei Wochen vergangen. Als er um einen Kommentar gebeten wurde, gab Hue nicht bekannt, wo sich Yonatan jetzt aufhält, und berief sich dabei auf Vertraulichkeitsfragen.

Menschen, die Asyl für ein besseres Leben suchen, werden am Ende eingesperrt

Die Umsiedlung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist auf dem gesamten Kontinent keine Seltenheit. Großbritannien verfolgt seit langem eine "Verteilungsstrategie"", so Meer. "Damit ist gemeint, dass die Menschen, die im Südosten - in London und Umgebung - ankommen, im ganzen Land umhergeschoben werden."

"Nichts davon ist gut für die Menschen, die Asyl suchen... was passiert, ist, dass sie in dieser schrecklichen Bürokratie gefangen sind... sie sitzen in diesen Bearbeitungszentren fest, die langsam und ineffizient sind, aber diese Orte sind oft wie Gefängnisse... so dass Menschen, die frei sind, die kommen, um Asyl für ein besseres Leben zu suchen, effektiv eingesperrt werden." Aber es gibt auch andere Beispiele, in denen dies erfolgreich war.

"In Italien gab es in der Region Kalabrien lange Zeit einen sehr lokalen Ansatz, bei dem sich Städte zusammentaten und Menschen an Orten unterbrachten, die in der Vergangenheit unterbevölkert waren, weil die Menschen aus wirtschaftlichen Gründen in den Norden Italiens gezogen waren", so Meer. "Es wurde zu einem Ort der echten Umsiedlung."

"Bibby Stockholm"-Flüchtlingsunterkunft im englischen Dorset, Juli 2023 AP PhotoFrancois Mori

"Haus, Essen, Papiere, Arbeit... das ist jetzt mein Traum"

Die Zeit wird zeigen, ob dies in Frankreich erfolgreich sein wird. "Ein Haus und ein Zuhause sind nicht dasselbe... Menschen bilden ein sinnvolles Zuhause in Gemeinschaften mit einer gemeinsamen Erfahrung oder Geschichte, in der sie Migration und Trauma gemeinsam überlebt haben", so Meer. "Das ist vielleicht das Wichtigste und Wertvollste, was sie tun können, nämlich Menschen, die ihre Überlebenserfahrungen teilen können, in ausreichender Nähe zu halten, damit sie heilen können."

Yonatan möchte irgendwann in einem Friseursalon arbeiten, aber er hofft nicht mehr auf etwas anderes als das Nötigste. "Früher, als ich jung war, hatte ich vielleicht Träume und Hoffnung... jetzt gibt es das für mich nicht mehr", sagt er. "Haus, Essen, Papiere, Arbeit - das ist jetzt mein Traum." Der Text auf Yonatans T-Shirt lautet "Never Ending Happiness".