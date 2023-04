Marija Lwowa-Belowa ist zum Gesicht eines Plans geworden, an dessen Spitze der Kreml steht: die Deportation tausender ukrainischer Kinder nach Russland. Was Moskau als humanitäre Mission darstellt, ist für den Internationalen Strafgerichtshof ein mögliches Kriegsverbrechen.

Open-Source-Daten und Kanäle wie Telegram ermöglichen einen Einblick in die Machenschaften von Lwowa-Belowa und die operative Struktur, die aus Umerziehungslagern, Transportrouten und Deportationsstrategien besteht. Organisationen arbeiten daran, das dahinterstehende Netzwerk zu enthüllen.

"Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass viele Leute aus der russischen Regierung das Ganze leiten", sagt Artem Starosiek, Geschäftsführer von Molfar, einer ukrainischen Open-Source-Intelligence-Gemeinschaft, die Lwowa-Belowa untersucht hat.

Das Netzwerk ist hierarchisch von oben nach unten gegliedert.

Laut Karolina Hird, Russland-Analystin am Institute for the Study of War, wandern die Befehle von Putin über Lwowa-Belowa und die Leiter der besetzten Gebiete nach unten. Lokale Beamt:innen, Krankenhausmitarbeiter:innen, Journalist:innen, Universitätsmitarbeiter:innen und Militärangehörige sind laut Berichten und Erzählungen aus erster Hand beteiligt. Andere organisieren den Transport, füllen Papiere aus und stellen Pässe aus.

"Sie erzählt, dass sie als junges Mädchen eine Prophezeiung von einem Priester erhalten hat."

Marija Lwowa-Belowa wurde 2021 zur Beauftragten des Präsidenten für Kinderrechte ernannt.

"Das bedeutet, dass sie vom Kreml ernannt wurde, von Putin", sagte Hird. "So wird diese Position besetzt."

Lwowa-Belowa wurde 1984 in Penza, einer Stadt südöstlich von Moskau, geboren. In den frühen 2000er Jahren arbeitete sie als Gitarrenlehrerin für Kinder. Laut Tetiana Fedosiuk, Redakteurin und Analystin am Internationalen Zentrum für Verteidigung und Sicherheit, sei sie von klein auf entschlossen gewesen, eine große, religiöse Familie zu gründen.

"Sie spricht davon, dass sie als junges Mädchen eine Prophezeiung von einem Priester erhalten hat, dass sie die Frau eines Priesters werden würde", so Fedosiuk. "Das ist ihre kuratierte Erzählung."

Lwowa-Belowa heiratete Pavel Kogelman, der heute russisch-orthodoxer Priester ist. Sie hat mindestens zehn leibliche und adoptierte Kinder - darunter ein Jugendlicher aus Mariupol, für den sie in diesem Sommer das Sorgerecht übernommen hat.

"In den letzten Jahren gab es definitiv einen Trend, jüngere Frauen mit Kindern, die sich als sehr mütterlich präsentieren, für dieses politische Amt auszuwählen", sagt Hird. "Ihre Vorgängerin [Anna Kuznetsova] kommt aus der gleichen Region und ist im gleichen Alter".

Lwowa-Belowa hat zusammen mit Kuznetsova die Organisation Blagovest gegründet, die sich für Waisenkinder einsetzt. Sie hat mehrere Einrichtungen für Waisen und Behinderte ins Leben gerufen, darunter das "Louis Quarter", eine nach Louis Armstrong benannte NGO, die einen Mittelweg zwischen staatlichen Heimen und unabhängigem Wohnen darstellt. Laut Fedosiuk seien die Initiativen zwar theoretisch gut und hätten eventuell tatsächlich geholfen, jedoch hätten lokale Berichte auf Korruption in einem undurchsichtigen System hingewiesen. Es sei um Bankkredite für Behandlungskosten gegangen.

"So wie sie die Geschichte erzählt, tat sie es nicht für das Geld [...]. Ihr Mann war ein erfolgreicher IT-Fachmann, der sich um ihre Familie kümmerte, und da sie ein Mensch Gottes war, fügte sich alles wie von selbst", sagt Fedosiuk. "An welche Tür sie auch klopfte, jeder gab ihr natürlich Geld."

Lwowa-Belowas Vorgängerin Anna Kuznetsova im Mai 2019 AP Photo

"Sie hat sich mit den vier Besatzungsleitern getroffen und arbeitet sehr eng mit ihnen zusammen."

Laut Hird ist Lwowa-Belowa zum Teil im Inland tätig und kümmert sich um soziale Dienste für russische Waisenkinder und alleinerziehende Mütter. Auf internationaler Ebene spricht sie häufig über die Entfernung von Kindern aus der Ukraine, die als humanitäre Mission dargestellt wird. Einige Kinder werden in Lagern von ihren Familien getrennt, andere werden massenweise aus Heimen abgeholt. Manchmal ist daran auch medizinisches Personal beteiligt.

"In ihrer Rolle in der Ukraine [...] hat sie sich mit den vier Besatzungsleitern getroffen [...] und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um sie in Kinderfragen zu beraten und zu entscheiden, welche gefährdeten Kinder nach Russland gebracht werden müssen", so Hird.

Die Besatzungschefs sind Jewgeni Balizki, Denis Puschilin, Leonid Pasechnik und Wladimir Saldo (aus Saporischschja, Donezk, Luhansk und Cherson).

Ramsan Kadyrow aus Tschetschenien betreibt eine Art Unterprogramm, bei dem Jungen im Teenageralter zu einer militärisch-patriotischen Ausbildung herangezogen werden, so Hird.

"Ihnen wird der Umgang mit Schusswaffen beigebracht, sie erhalten eine russifizierte Version der tschetschenischen und russischen Geschichte und werden im Grunde genommen einer sehr strengen sozialen Programmierung und Indoktrination unterzogen", sagt sie.

Andere Kinder werden in Umerziehungslager geschickt. In den besetzten Gebieten wurden die Lehrpläne der Schulen auf Russisch umgestellt.

In einem Bericht der Universität Yale und des Konfliktbeobachtungsprogramms des US-Außenministeriums wird die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa als wichtige Akteurin bei den Programmen für Umerziehungslager genannt. Sergej Krawzow, der Bildungsminister, überwacht die aktualisierten Lehrpläne in den besetzten Gebieten.

Mindestens 1000 Kinder wurden bereits während der russischen Besatzung der Cherson-Region aus Schulen und Kinderheimen entfernt. AP Photo

"Das Militär ist bis zu einem gewissen Grad verantwortlich."

Das Netzwerk erstreckt sich über "lokale Beauftragte für Kinderrechte, Bildungsabteilungen, Gesundheitsabteilungen und Militärbeamte in den besetzten Gebieten, die an Filtrationslagern und Transportwegen beteiligt sind", erklärt Fedosiuk.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder nach Russland gebracht werden, von denen einige auf eine militärische Beteiligung hindeuten.

"Lwowa-Belowa selbst hat den Transport von Kindern in Auftrag gegeben, aber wir wissen auch, dass Kinder mit dem Zug auf die Krim gekommen sind", sagt Hird. "Wir gehen davon aus, dass das Militär bis zu einem gewissen Grad für den Transport der Kinder verantwortlich ist oder den Transport der Kinder erleichtert oder geschützt hat."

Molfar vermutet, dass Wassili Wasin, der frühere Vorsitzende der Busfahrergewerkschaft im Donbas, der Leiter der Transporte aus Donezk sein könnte.

"Es gibt Tausende von Menschen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen."

Molfar nennt das Republikanische Klinische Tuberkulose-Krankenhaus, das Vyshnevsky-Krankenhaus, das Novoazovsk-Krankenhaus und andere als einige der Orte, an denen Kinder in Donezk wahrscheinlich festgehalten werden.

"Sogar die medizinischen Einrichtungen sind involviert, denn auf diese Weise werden einige Kinder aus der Ukraine deportiert [...]. Die russischen Ärzte unterschreiben Papiere, die besagen, dass sie behandelt werden müssen, und so werden sie transportiert, [unter dem Deckmantel] der medizinischen Evakuierung", sagte Fedosiuk.

Molfar verweist auch auf Julia Martowaljewa, eine Journalistin von Russia Today, die persönlich 20 Kinder von Mariupol nach Donezk gebracht haben soll.

Das Russische Rote Kreuz ist als Partner der von Lwowa-Belowa geleiteten Kampagne "Into the Hands of Children" aufgeführt. Molfar nennt Gulfstream, Geography of Good und LizaAlert als weitere Partner.

"Es sind so viele Menschen beteiligt", sagt Fedosiuk. "Es gibt Leute, die Papierkram erledigen, Pässe ausstellen, sich um die Transportlogistik kümmern [...]. es gibt Tausende von Menschen, die bis zu einem gewissen Grad zur Rechenschaft gezogen werden müssen."