Ein Schritt zurück? Demonstranten fordern Erhalt der Atomkraft

Rund einhundert Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin für die Erhaltung der verbleibenden sechs Atomkraftwerke in Deutschland demonstriert. Diese sollen in absehbarer Zeit vom Netz gehen. Die Bewegung "Critical Climate Action" hatte zu der Demonstration aufgerufen. Die Gruppierung ist der Meinung, dass Kernenergie eine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel darstellt.